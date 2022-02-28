Слуцкий рассказал о впечатлениях от дебюта Кучаева, Ломовицкого и Лисаковича

Лисакович и Кучаев провели хороший матч, это можно понять по их статистике, а у Ломовицкого встреча явно не удалась. Таким мнением поделился по итогам матча с «Зенитом» (3:2) поделился главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий.

«За Лисаковича и Кучаева говорит их статистика, а Ломовицкий понятно, что сыграл далеко не лучший матч», - заявил тренер.

При этом Слуцкий рассказал о плане на игру. «Рубин» старался использовать зоны между линиями и за спинами защитников «Зенита», при этом сдерживая сильную атакующую линию соперника.

Напомним, что Лисакович оформил дубль, на один из мячей голевую передачу отдал Кучаев. А Ломовицкий сфолил в своей штрафной, после чего в ворота «Рубина» был назначен пенальти, а также Альберто открыл счет в матче после подачи с фланга Ломовицкого.

Ранее спортивная редакция ИА «Татар-информ» сообщала, что «Рубин» проиграл «Зениту» со счетом 3:2.