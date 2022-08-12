Слуцкому дали три матча на исправление ситуации: наставник «Рубина» близок к отставке

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий близок к отставке. По информации журналиста «Матч ТВ» Сергея Ильева, специалисту дали три матча на исправление ситуации. Об этом Ильев сообщил в своем телеграм-канале.

«По информации из сердца Татарстана от супернадежного источника, Леониду Слуцкому дали три игры для приведения в порядок турнирных показателей клуба», – написал журналист.

Напомним, в ближайших трех матчах «Рубину» предстоит сыграть 15 августа с краснодарской «Кубанью» (дома), 21 августа с ульяновской «Волгой» (в гостях), 27 августа с челнинским «КАМАЗом» (дома).

После четырех туров Первой лиги «Рубин» под руководством Леонида Слуцкого с 5 баллами занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата.