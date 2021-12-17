Слуцкий оштрафован за выход за пределы технической зоны в матче с «Крыльями Советов»

Главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого оштрафовали на 30 тыс. рублей после матча 18-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» в Самаре. Наставник получил штраф за выход за пределы технической зоны. Такое решение вынес КДК РФС.

«В соответствии со статьей 90 дисциплинарного регламента РФС и пунктом 7 Приложения №1 дисциплинарного регламента РФС за выход за пределы технической зоны оштрафовать главного тренера ФК "Рубин" г. Казань Слуцкого Л. В. на 30 000 (тридцать тысяч) рублей», — сказано в отчете к заседанию КДК.

Помимо этого, был оштрафован и самарский клуб. Он выплатит 60 тыс. рублей за то, что болельщики скандировали ненормативную лексику. Также штрафы получили несколько футболистов, нарушившие санитарный регламент чемпионата.