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Политика 5 июля 2023 14:33

Слуцкий: Зеленский намерен выложить «последнюю карту» на стол и подорвать Запорожскую АЭС

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Глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что украинский лидер хочет подорвать Запорожскую АЭС и использовать этот повод для обвинения России, чтобы вынудить западные страны напрямую ввязаться в украинский конфликт.

«Все указывает на то, что Зеленский намерен выложить «последнюю карту» на стол перед саммитом НАТО и подорвать Запорожскую АЭС. Цель чудовищна: использовать ядерный теракт для обвинения России и вынудить коллективный Запад напрямую ввязаться в украинский конфликт», – написал политик в своем телеграм-канале.

По данным «Росэнергоатома», сегодня ночью некоторые лидеры стран Европы проводили интенсивные контакты с Зеленским. Слуцкий считает, что причина понятна – «чтобы убедить свихнувшегося от пробуксовки "контрнаступа" укрофюрера отказаться от задуманного».

Он резюмировал, что гораздо эффективнее слов для западных лидеров «был бы отказ от военной поддержки киевской хунты, готовой устроить ядерную катастрофу».

Ранее пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков назвал обстановку вокруг Запорожской АЭС напряженной, а официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о подготовке киевским режимом теракта.

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