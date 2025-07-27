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Общество 27 июля 2025 06:30

Слуцкий заявил о стремлении Запада к эскалации между Россией и НАТО

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Лидер ЛДПР и председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал заявления премьер-министра Польши Дональда Туска о предполагаемой готовности России к конфликту с НАТО к 2027 году. По его мнению, действия так называемой «коалиции желающих» направлены на провоцирование конфронтации с Россией.

«"Коалиция желающих" маниакально "бьет в бубен большой войны". Российские вооруженные силы находятся в высокой степени боеготовности, но нападать ни на Польшу, ни на другие страны Североатлантического альянса не собираются. Мы защищаем свои границы и свою безопасность, без внешней агрессии. В отличие от НАТО», — написал Слуцкий в Телеграм-канале.

Политик также указал на действия западных лидеров — в частности, премьера Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эмманюэля Макрона — которые, по его словам, усиливают риторику «российской угрозы», способствуя продолжению конфликта на Украине и срыву мирных инициатив. Он добавил, что «маски с многих западных псевдомиротворцев будут сброшены» на предстоящем заседании Совбеза ООН, где Россия намерена поднять вопрос попыток блокировать переговорный процесс в Стамбуле.

#леонид слуцкий #Россия #НАТО
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