Слуцкий заявил, что готов продолжать тренировать «Рубин» в ФНЛ, назвав это вопросом чести

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий заявил, что готов продолжать работу в казанском клубе, несмотря на вылет команды в ФНЛ. По словам специалиста, вернуть «Рубин» обратно в РПЛ для него является вопросом чести.

«У меня не было сомнений на этот счёт. Это вопрос чести. Я могу рассказать историю. Когда начали уходить футболисты, агент мне нашёл очень серьёзный зарубежный вариант. Когда я сказал, что не пойду, он орал мне в трубку, что ты идиот, ты придурок, так нельзя. Я сказал, что нет. Есть вещи, которые важнее контракта, денег.

Был один разговор с руководством. Тогда шла речь, что, может быть, будет лучше, чтобы я ушёл. Но я так думал только из желания помочь клубу. Я остаюсь в Казани, буду работать в ФНЛ, для меня это дело чести», – сказал Слуцкий в интервью Василию Уткину.

Ранее генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов заявил, что Леонид Слуцкий продолжит работать в казанском клубе в следующем сезоне Футбольной национальной лиги.