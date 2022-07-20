Слуцкий заплатил штраф 5 тысяч рублей за фаната, которому сломали палец на игре «Рубина»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий оплатил штраф 5 тысяч рублей за болельщика Тимура Хайрутдинова, которому стюарды сломали палец во время игры против «Родины» (2:0). Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Напомним, инцидент произошел по ходу второго тайма. Во время игры на трибунах фанатского сектора произошла потасовка, в результате которой стюарды сломали болельщику палец. В сопровождении сотрудников полиции после игры он был доставлен в 7-ю городскую больницу, где ему наложили гипс, а чуть позже был арестован на сутки за нарушение правопорядка.

После инцидента болельщик был приглашен на базу клуба, где его поддержали игроки и тренерский штаб. Кроме того, наставник команды Леонид Слуцкий вручил Хайрутдинову памятную футболку, а также оплатил за него штраф в размере 5 тысяч рублей.

Сообщалось, что Тимур случайно сел не на свой сектор и хотел покинуть его, но встретил сопротивление со стороны стюардов. Чуть позже стало известно, что ему запретили посещать футбольные матчи «Рубина» ближайшие полгода.

Сама игра завершилась победой казанского клуба со счетом 2:0.