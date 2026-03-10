Слуцкий выступил за передачу пенсионных баллов по наследству

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Депутат Госдумы Леонид Слуцкий предложил ввести в России механизм компенсации наследникам пенсионных баллов родственников, которые умерли до выхода на пенсию. Соответствующее обращение он направил премьер-министру Михаилу Мишустину, сообщает РИА Новости.

В письме Слуцкий просит рассмотреть предложение партии о выплате единовременной компенсации наследникам в случае смерти застрахованного человека до назначения страховой пенсии. При этом, как уточняется в документе, такая выплата не должна предоставляться тем, кому уже назначена пенсия по случаю потери кормильца.

Политик пояснил, что сейчас пенсия формируется за счёт взносов, которые работодатели перечисляют за застрахованных сотрудников. Однако действующее законодательство, по его словам, не предусматривает возможность передачи по наследству накопленных баллов индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК).

В обращении уточняется, что наследование возможно только в отношении накопительной части пенсии, которая формируется по отдельному тарифу страховых взносов и учитывается на индивидуальном счёте гражданина.

Слуцкий считает такую ситуацию несправедливой. Он отметил, что человек может долгие годы работать, платить налоги и выполнять свои обязательства перед государством, однако в случае смерти до выхода на пенсию накопленные пенсионные баллы просто аннулируются.

По его мнению, эти средства могли бы быть полезны семье. В связи с этим он предложил установить выплату единовременной компенсации прямым родственникам застрахованного лица, если тот умер до назначения пенсии.

Депутат добавил, что размер выплаты может быть равен средней социальной пенсии за последние три года. Кроме того, сумма компенсации должна зависеть от продолжительности страхового стажа умершего и количества накопленных им баллов ИПК.

По мнению Слуцкого, реализация такой меры позволит частично вернуть семье средства, которые были перечислены в пенсионную систему. Он также считает, что это поможет восстановить социальную справедливость для наследников, которые не получают накопительную пенсию, и повысит доверие граждан к системе пенсионного страхования.

В письме отмечается, что предложенная компенсация может стать заметной поддержкой для семьи в трудный период после смерти родственника и подтвердит социальную направленность государственной политики.

Кроме того, как говорится в документе, закрепление такого механизма способно стимулировать граждан к официальной занятости и уплате страховых взносов. По мнению автора обращения, это позволит людям понимать, что сформированные пенсионные права имеют реальную ценность и в определённой мере могут быть переданы близким.