Слуцкий: Тяжело вернуться в игру после гола на первой минуте, но нам это удалось

После пропущенного гола очень сложно вернуться в игру, но «Рубину» это удалось. Весь второй тайм команда пыталась вскрыть насыщенную оборону «Нижнего Новгорода». К сожалению, сделать это не получилось, рассказал после матча главный тренер казанской команды Леонид Слуцкий.

«Тяжело возвращаться в игру, пропустив гол на первой минуте, но нам удалось это сделать. Создавали моменты, забили. Второй гол „Нижнего Новгорода“ не вытекал из логики игры. Во втором тайме соперник больше оборонялся, нам не удалось вскрыть насыщенную оборону», — отметил Слуцкий.

Напомним, что матч «Нижний Новгород» — «Рубин» завершился со счетом 2:1. Дубль на счету Калинского, у казанцев единственный мяч забил Андерс Дрейер.