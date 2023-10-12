Слуцкий: Россия не выходит из ДВЗЯИ, а лишь отзывает свою ратификационную грамоту

Москва не выходит из Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний – она отзывает свою ратификационную грамоту в ответ на действия Вашингтона. Об этом заявил глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, передает ТАСС.

«Мы не выходим из договора, остаемся государством – членом Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, – пояснил Слуцкий. – Мы не выходим из моратория, мы только зеркально, понятным образом по отношению к США отзываем свою ратификационную грамоту».

6 октября спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что на ближайшем заседании Совета ГД будет рассматриваться вопрос об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Он напомнил, что важный вопрос, касающийся безопасности России и ее граждан, поднял на заседании дискуссионного клуба «Валдай» Президент Владимир Путин.

«Это соответствует национальным интересам нашего государства. И будет зеркальным ответом США, которые до сих пор не ратифицировали договор», – отметил Володин.