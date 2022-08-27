Слуцкий: Россия готова к переговорам только в случае безоговорочной капитуляции Украины

Россия готова обсуждать продолжение переговорного процесса с Украиной, но только после ее полной капитуляции, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Он добавил, что его слова о готовности возобновить мирные переговоры, если этого захотят киевские власти, выдернули из контекста.

«Хочу пояснить господам националистам: мы готовы рассматривать переговорный процесс, если украинская сторона будет готова к безоговорочной капитуляции, (…) к качественному сокращению вооруженных сил, полной и безоговорочный денацификации, освобождению от нацизма территории Украины. Никакие другие переговорные позиции Киева после тех чудовищных преступлений, которые мы видели, после убийства [журналистки] Даши Дугиной, заказанного киевским режимом, невозможны», – сказал депутат на видео, опубликованном в его телеграм-канале.

Он также вспомнил про регулярные обстрелы АЭС в Запорожье и назвал Украину «территорией внешнего управления».

Напомним, российско-украинские переговоры прекратились по инициативе Киева. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что возобновит их только после ухода российских войск с территории страны. В то же время российские власти неоднократно заявляли, что затягивание с переходам к мирному урегулированию усложнит ситуацию и ужесточит требования Москвы.