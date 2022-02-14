Слуцкий рассказал о состоянии травмированных игроков «Рубина»

Среди игроков казанского «Рубина» в общей группе из-за полученных ранее травм не тренируются только Солтмурад Бакаев и Оливер Абильдгор. Планируется, что они присоединятся к остальной команде во время третьего сбора. Об этом рассказал главный тренер казанцев Леонид Слуцкий, сообщает пресс-служба клуба.

«Не тренируются в общей группе только Бакаев и Абильдгор. Предполагается, что они присоединятся к общей группе по ходу третьего сбора. Все остальные, включая Тальби, работают в общей группе», — отметил специалист.

«После выходных все себя чувствуют замечательно. У нас на этом сборе будет четыре игры, которые в какой-то степени смогут ответить на вопрос, в каком состоянии мы находимся и подходим к сезону», — пояснил Слуцкий.

Наставник «Рубина» также поделился мнением об игроках, находящихся на просмотре. В частности, Михаил Стрельник, по словам Слуцкого, — качественный футболист, но уже не настолько молод, чтобы просто находиться в команде без игровой практики.