Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал клубной пресс-службе, кто не сможет принять участие в матче 27-го тура РПЛ против «Краснодара».
По словам наставника, на поле точно не появятся Хвича Кварацхелия и Денис Макаров.
«У нас все, кто заявлены, были в протоколе на игру с „Уралом“. Это первый раз и, судя по всему, последний в этом сезоне. Кроме Кварацхелии и Макарова у нас есть еще несколько человек, которые не тренируются в группе, но надеемся, что к игре они все-таки подойдут. Хотя есть вопросы», — сказал Слуцкий.
Матч «Рубин» — «Краснодар» состоится завтра. Начало — в 19.00. Казанцы занимают четвертое место с 46 очками, краснодарская команда — 11-е с 35 очками.
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Слуцкий рассказал о потерях «Рубина» перед матчем с «Краснодаром»
Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал клубной пресс-службе, кто не сможет принять участие в матче 27-го тура РПЛ против «Краснодара».