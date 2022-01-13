Слуцкий рассказал, когда на поле вернется Илья Самошников

В «Рубине» надеются, что к концу зимних сборов защитник Илья Самошников восстановится от травмы, как и другие игроки, которые сейчас находятся в лазарете казанцев. Об этом заявил главный тренер команды Леонид Слуцкий.

«У нас пока есть группа игроков, которая, к сожалению, не приступила к занятиям в общей группе. Травмы, полученные в прошлом сезоне, были достаточно серьезными», — отметил Слуцкий.

«Но у нас длинные сборы, поэтому надеемся, что всех игроков сможем привести к сезону в оптимальном состоянии», — добавил наставник казанской команды.

Илья Самошников получил травму в матче 10-го тура РПЛ между «Рубином» и «Нижнем Новгородом» и с тех пор больше не появлялся на поле.

«Рубин» ушел на зимнюю паузу на 10-й строчке турнирной таблицы РПЛ, проиграв три последних матча. Сейчас команда находится на сборах в Турции.