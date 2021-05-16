Слуцкий рассказал, благодаря чему «Рубин» сумел пробиться в еврокубок по итогам сезона

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий высказал свое мнение об итогах игры 30-го тура РПЛ против «Ротора» (1:1) и чемпионата в целом.

«Имели огромное количество моментов, огромное количество ударов. Обычно из этих позиций Бакаев, Макаров «выжимают» гораздо больше. Но, я думаю, что высокий уровень ответственности, жара, напряжение – все это сказалось. Поэтому матч, который по идее должен был складываться для нас легко, судя по рисунку игры, по ходу, по моментам – получилось, что мы его спасали уже в компенсированное время», – признался наставник казанского клуба после игры.

Говоря о том, за счет чего «Рубин», который в прошлом сезоне боролся за выживание, сумел по итогам этого чемпионата занять 4-е место и пробиться в еврокубок, Слуцкий отметил весь казанкий клуб.

«Все работают, мы все работаем – весь клуб, все стараемся сделать нашу команду лучше. Каждый из людей, работающих внутри клуба, вносит свою лепту для того, чтобы результаты росли. Поэтому мы очень хорошо работали этот год», – заявил Слуцкий.

При этом главный тренер казанского клуба заявил о том, что пока не готов комментировать информацию о возможном возвращении в «Рубин» находящихся в аренде в «Роторе» атакующем полузащитнике Зурико Давиташвили и защитнике Даниле Степанове.

«Я не готов сейчас говорить о трансферных новостях. Хотелось бы немного отдохнуть, и уже с новыми силами приступить к работе и уже говорить о планах на будущий сезон», – рассказал тренер.

Также Слуцкий высказал свое мнение о том, что матчи заключительного тура РПЛ были назначены в самое жаркое время суток – 14:00 по московскому времени.

«В декабре мы играем в Саранске в минус 17 в пять вечера, а в плюс 36 мы играем в два часа дня. Наверное, это не совсем логично, но этот вопрос точно не в моей омпетенции», – резюмировал Леонид Слуцкий.