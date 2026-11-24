Фото: Владимир Васильев / «Татар-информ»

Бывший главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал, как экс-наставник казанцев Франк Артига искал виновных в утечке информации внутри команды.

По словам Слуцкого, Артига бесконечно пытался угодить руководству «Рубина», искал заговоры внутри команды и не имел контакта с игроками.

«Артига бесконечно пытался угодить руководству «Рубина», искал заговоры внутри команды, не имел контакта с игроками и так далее», — сказал Слуцкий в эфире шоу «Это футбол, брат!».

Отвечая на вопрос, что значит «угодить руководству», Слуцкий пояснил: «Они просят двухразовые тренировки — он делает».

Говоря о «теориях заговора», тренер привел пример собрания, на котором обсуждалась утечка.

«Было собрание, где было сказано: «Кто-то из наших игроков слил наш план махачкалинскому «Динамо». И поэтому Махачкала их возила в одну кассу. После того как я раскритиковал Артигу в нашей программе, они тоже искали крысу, которая Слуцкому сливает информацию», — заключил Слуцкий.