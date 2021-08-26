Слуцкий прочитал рэп для видео хоккейного «Нефтехимика»

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий принял участие в видеоролике нижнекамского «Нефтехимика», размещенном на официальном сайте клуба.

Таким образом он поприветствовал нового главного тренера клуба КХЛ Олега Леонтьева и вместе с хоккеистами «Нефтехимика» представил наставнику его команду.

Напомним, ранее игроки казанского «Рубина» во главе со своим главным тренером поучаствовали в клипе в подобном стиле. В музыкальном видео с названием «Рубин СуперГуд» Слуцкий читал рэп, в том числе и на татарском языке. Вместе с тренером в записи видео приняли участие футболисты команды. Ранее Слуцкий пел и на английском, подтвердив свое реноме героя соцсетей.

В предстоящем сезоне КХЛ «Нефтехимик» впервые выйдет на лед 2 сентября. На домашнем льду нижнекамцы встретятся с «Куньлунем». В Казани Слуцкий и игроки «Рубина» не раз были замечены на трибунах «Татнефть Арены» на домашних матчах «Ак Барса».