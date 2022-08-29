Слуцкий прибыл в Москву на судебное заседание по делу экс-директора «Чертаново» Ларина

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прибыл в Москву на судебное заседание по делу бывшего директора спортивной школы «Чертаново» Николая Ларина. Об этом сообщает «Чемпионат».

Напомним, Ларина обвиняют в мошенничестве. По версии следствия, функционер специально завышал численность игроков академии, чтобы получать повышенное финансирование.

На заседании суда Ларина поддержал ряд известных футболистов, воспитанников академии «Чертаново», а чуть позже обвиняемый заявил, что хотел бы видеть на суде в качестве свидетеля наставника «Рубина» Леонида Слуцкого.

Стоит отметить, что очередное заседание по делу Николая Ларина в Замоскворецком районном суде Москвы состоится сегодня.