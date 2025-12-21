Слуцкий предложил сократить рабочее время для родителей с детьми

Депутат Госдумы Леонид Слуцкий обратился к Роструду с призывом поддержать инициативу фракции ЛДПР в Госдуме о введении сокращенного рабочего дня или недели для родителей, воспитывающих несовершеннолетних детей. Соответствующее обращение он направил на имя руководителя Роструда Михаила Иванкова, сообщает «РИА Новости».

Слуцкий отметил, что партия рассматривает трудовые гарантии для родителей с детьми как одно из приоритетных направлений социальной политики, напрямую связанное с обеспечением благополучия семей и решением демографических задач.

В документе подчеркивается социальная значимость инициативы и указывается на необходимость концептуальной поддержки предложения со стороны Роструда для дальнейшей проработки механизма его реализации на законодательном уровне.

По мнению Слуцкого, предлагаемая мера позволит родителям более эффективно совмещать профессиональную деятельность с воспитанием детей, выполнением домашних обязанностей и совместным досугом.

Также он выразил надежду на дальнейшее взаимодействие при реализации социально значимых инициатив в интересах граждан.

Ранее, 8 декабря, депутаты Госдумы во главе со Слуцким направили в Правительство РФ законопроект, предусматривающий внесение изменений в Трудовой кодекс. Документ предлагает закрепить право родителей на сокращенную рабочую неделю продолжительностью до 39 часов при сохранении заработной платы.

В настоящее время трудовое законодательство устанавливает максимальную продолжительность рабочей недели в России на уровне 40 часов с выходными днями в субботу и воскресенье.

Поддержка семей с детьми соответствует целям национального проекта «Семья».