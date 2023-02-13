Слуцкий предложил Путину создать единый пакет помощи участникам СВО для регионов

В России необходимо разработать единый пакет помощи мобилизованным и добровольцам в разных регионах. Кроме того, важно оказать поддержку тем, кто помогает проведению СВО в тылу. Об этом на встрече с Президентом РФ Владимиром Путиным рассказал лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

«Нужно вводить единый минимальный пакет, как мы считаем, поддержки добровольцев и мобилизованных в разных субъектах Федерации, чтобы это были единые нормы. <…> Есть другие предложения: и в сфере поддержки участников СВО и тех, кто помогает специальной военной операции в тылу, что не менее важно, и в том, что касается народосбережения, демографии», – перечислил он, заметив, что часть инициатив принадлежит еще бывшему лидеру партии Владимиру Жириновскому.

Еще один вопрос, на который обратил внимание Слуцкий, – увеличение числа ясельных групп для детей от двух месяцев до полутора лет. Их создание, уверен он, поможет женщинам чувствовать себя увереннее.

«Хорошо, Леонид Эдуардович. Я знаю, что у вас всегда предложения носят конкретный характер, практический. Давайте к ним и перейдем, к обсуждению», – заметил Президент.