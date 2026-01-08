news_header_top
Общество 8 января 2026 12:35

Слуцкий предложил освободить семьи участников СВО от туристического налога

Глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил освободить членов семей участников специальной военной операции (СВО) от уплаты туристического налога.

«Будем настаивать, уже настаиваем на освобождении семей участников, ветеранов СВО от так называемого туристического налога, чтобы стоимость проживания в разных отелях, пансионатах и так далее не облагалась дополнительными сборами», – сказал Слуцкий в беседе с ТАСС.

Он добавил, что также предлагает освободить бойцов СВО и их семьи от налога на проценты по банковским вкладам за 2025, 2026 и 2027 годы.

По мнению парламентария, это простые и понятные меры, которые снижают нагрузку на семьи ветеранов и демонстрируют отношение государства к тем, кто его защищает.

#леонид слуцкий #герои СВО #налоги
