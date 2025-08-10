Слуцкий предложил обнулить ставку по образовательным кредитам для льготников

Депутат Госдумы Леонид Слуцкий направил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину письмо с предложением установить процентную ставку 0% по образовательным кредитам для ряда категорий обучающихся. Об этом сообщает ТАСС.

Речь идет о студентах, впервые получающих образование соответствующего уровня, детях из многодетных семей, студентах с инвалидностью, а также тех, кто живет в сельской местности в регионах с уровнем дохода ниже среднероссийского.

В письме уточняется, что в соответствии со статьей 104 закона «Об образовании в РФ» граждане, обучающиеся по основным профессиональным образовательным программам, имеют право на государственную поддержку образовательного кредитования. Действующие правила устанавливают ставку по такому кредиту на уровне 3% годовых при максимальном сроке погашения до 15 лет.

Слуцкий отметил, что даже при существующей программе господдержки образовательные кредиты остаются финансово обременительными для значительной части студентов и их семей, а наличие процентов по займу нередко становится препятствием для получения высшего или среднего профессионального образования.

По его словам, в 2025/26 учебном году средняя стоимость обучения в вузах увеличилась примерно на 10%, а по ряду программ среднего профобразования может превышать 200 тыс. рублей. В таких условиях, считает депутат, даже минимальная долговая нагрузка способна оказаться критичной для семей с низким доходом, особенно при отсутствии стабильных источников средств.

Слуцкий полагает, что реализация инициативы повысит доступность образования, снизит долговую нагрузку на молодых граждан и их семьи, а также будет способствовать формированию социально ориентированной образовательной политики в стране.

Получение высшего образования соответствует целям национального проекта «Молодежь и дети».