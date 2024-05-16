Слуцкий похвалил Минниханова за рабочие визиты в другие страны

Фото: "Татар-Информ"

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий отметил активное взаимодействие Татарстана с зарубежными партнерами и личный вклад Раиса республики Рустама Минниханова.

«Татарстан сегодня ведет активное взаимодействие с внешними партнерами в интересах того нового глобального большинства, которое в эти годы создается вокруг России, вокруг идей и подходов Президента России по созданию стабильной, мирной, безопасной мировой архитектуры 21-го столетия. Разумеется, многополярной», – подчеркнул Слуцкий.

Он добавил, что Татарстан проводит конференции, семинары и другие мероприятия, в которых участвуют как студенты, так и международные эксперты и главы государств. У всего этого одна цель – укрепление международного сотрудничества и не только с исламским миром.

«Татарстан дает пример другим субъектам РФ, как вести инфраструктурно-значимые, международные проекты. Первый Президент Татартана Минтимер Шарипович Шаймиев и нынешний Раис Татарстана Рустам Нургалиевич Минниханов активнейшим образом ведут международное взаимодействие», – подчеркнул Слуцкий.

Еще спикер отметил, что Минниханов постоянно в разъездах – был с рабочими визитами в Туркменистане, Абу-Даби, Гамбии.