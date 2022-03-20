Слуцкий после поражения от ЦСКА: «Смешно обсуждать судейство, когда проигрываешь 1:6»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал разгромное поражение команды после игры 22-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (1:6). По словам наставника казанцев, в Москве встречались команды разного уровня.

«Сложно что-то комментировать, встречались команды разного уровня. Если бы нам чуть дольше удалось зацепиться как-то за игру, за результат, то, может быть, было бы легче. А когда так быстро пропускаем два мяча, то понятно, что ЦСКА уже действует на том большом запасе мастерства, который у них есть», – заявил Слуцкий на послематчевой пресс-конференции.

Также главный тренер казанского клуба заявил, что обсуждать судейство после поражения с ЦСКА не собирается.

«Я не видел еще эти моменты [с голами]. Ну какой смысл? Смешно обсуждать судейство, когда ты проигрываешь 1:6. Не хотел бы уже обсуждать судейство», – подчеркнул Слуцкий.

Напомним, «Рубин» проиграл со счетом 1:6 ЦСКА. Это самое крупное поражение казанского клуба в истории выступлений в Российской Премьер-лиге.