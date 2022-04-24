Слуцкий после победы над «Арсеналом»: «Поражение убивает, а победа окрыляет»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал победу над тульским «Арсеналом» (1:0) в рамках 26-го тура Российской Премьер-лиги. По словам наставника казанцев, его подопечные провели очень качественный поединок и абсолютно заслуженно одержали победу.

«Мы в первом тайме где-то отдали инициативу сопернику, потому что понимали, что у нас небольшое количество замен и придется выдержать всю игру. Мне кажется, они особо не воспользовались тем, что много владели мячом. Мы были гораздо острее в контратаках, забили гол. А во втором тайме уже сами подолгу контролировали и имели еще несколько моментов. То есть, считаю, что провели очень качественный поединок и абсолютно заслуженно одержали победу. Поможет ли эта победа психологически? Думаю, любая победа психологически помогает. Поражение убивает, а победа окрыляет», – заявил Слуцкий на послематчевой пресс-конференции.

Кроме того, специалист прокомментировал возвращение в состав датчанина Оливера Абильдгора.

«Он не должен был играть, должен был играть Мусаев. Но у Мусаева есть небольшое повреждение, он уже перед разминкой попробовал и почувствовал, что нет. Абильдгора мы планировали максимум на второй тайм. Он пять месяцев не играл в футбол. Еще раз к вопросу о том, что если внутри команды есть фундаментальные футболисты, то тренеру намного легче. Он вышел, сцементировал игру в середине поля, забрал весь подбор, очень грамотно распоряжался на мяче. Его выход был значительным усилением для нас», – подчеркнул Слуцкий.

Следующий матч «Рубин» проведет в рамках 27-го тура РПЛ — 30 апреля казанцы на домашнем поле сыграют против «Сочи». Начало игры — в 14.00 по московскому времени.

После 26 туров нынешнего сезона чемпионата России «Рубин» с 29 очками занимает 11-е место в турнирной таблице. Отрыв команды от зоны стыковых матчей составляет 1 балл.