Слуцкий после победы «Рубина» над «Акроном»: «Пытались играть первым номером»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал победу (1:0) над «Акроном» в первом предсезонном матче летних сборов. По словам наставника казанского клуба, составить цельное впечатление по первой игре довольно сложно.

«Первая контрольная игра, большое количество новичков, разное состояние. Целая группа игроков отсутствовала из-за микроповреждений, но ничего серьёзного. Сложно составить цельное впечатление по игре. Пытались играть первым номером, с позиционными атаками, в переходах. Понятно, что не очень хорошо оборонялись на стандартах, оттуда и пришёл пенальти. Во втором тайме играла молодёжь, сложно говорить о цельном качестве игры, поэтому смотрели индивидуальные действия отдельных футболистов», – заявил Слуцкий по окончании игры.

Напомним, в ходе подготовки к старту сезона ФНЛ «Рубин» проведет еще четыре матча: 24 июня с челнинским «КАМАЗом», 28 июня с самарскими «Крыльями Советов» и 10 июля с «Уфой». Отмечается, что ещё один матч пройдёт 4 или 5 июня, однако, соперник ещё не определён.

Ранее также стал известен календарь команды в предстоящем чемпионате ФНЛ. Так, в первом туре чемпионата 17 июля казанцы на домашнем поле «Ак Барс Арены» сыграют с московской «Родиной», а первое для «Рубина» татарстанское дерби сезона состоится 7 августа в Нижнекамске в четвертом туре против «Нефтехимика».