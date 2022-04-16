Слуцкий после ничьи со «Спартаком»: «У нас многие связки абсолютно несыгранные»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал ничью в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги против «Спартака» (1:1). По словам наставника казанцев, в нынешней ситуация казанская команда не имеет возможности играть первым номером, из-за чего «Рубину» приходилось часто садиться в оборону.

«В нашей ситуации вряд ли можем играть первым номером. Решили обороняться средним блоком, выбегать в быстрые атаки. Средний блок не должен переходить в низкий блок. Во втором тайме устали. Не можем делать равноценные замены из-за определённых обстоятельств. Благодарен ребятам, что выстояли, взяли очень важное очко. У нас многие связки абсолютно несыгранные. «Спартак» заставил нас сесть в оборону, хотя в перерыве говорили, что этого нельзя делать», – заявил Слуцкий на послематчевой пресс-конференции.

Следующий матч «Рубин» проведет в рамках четвертьфинала Кубка России в Красноярске — 20 апреля казанцы на гостевом поле сыграют против «Енисея». Начало игры — в 14.30 по московскому времени.

После 25 туров нынешнего сезона чемпионата России казанский клуб с 26 очками занимает 12-е место в турнирной таблице. Отрыв команды от зоны вылета составляет всего 5 очков.