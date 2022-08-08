Слуцкий после ничьи с «Нефтехимиком»: Потребовалось много времени, дабы поймать свою игру

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал ничью в рамках 4-го тура Первой лиги против нижнекамского «Нефтехимика» со счетом 2:2. По словам наставника казанцев, команде потребовалось много времени, чтобы поймать свою игру.

«Что не так с результатами в последних матчах? Пока мы не можем организовать наработанные вещи в тренировках до конца. Считаю, мы уже близки к тому, чтобы поймать свою игру. Однако сегодня нам для этого потребовалось больше времени, чем мы предполагали», – цитирует Слуцкого корреспондент «Татар-информа».

Кроме того, специалист прокомментировал реакцию команды на удаление Олега Иванова во втором тайме.

«Был кусок игры, где-то вторая половина первого тайма и начало второго, когда мы пропустили гол, когда очень глубоко сели и слишком много позволяли сопернику – это отрицательный момент. Положительный – реакция на удаление. То, как отреагировали на удаление и то как уже играли вдесятером, забили гол, создавали еще моменты, попали в штангу, то как провели концовку. Но конечно нужно играть стабильнее по ходу всей игры», – подчеркнул Слуцкий.

После четырех туров «Рубин» с 5 очками делит девятое место в турнирной таблице Первой лиги. От лидирующего «КАМАЗа» из Набережных Челнов подопечные Леонида Слуцкого отстают на 5 баллов.

В пятом туре чемпионата Первой лиги «Рубин» сыграет дома против краснодарской «Кубани». Игра состоится 15 августа в 18:00 по московскому времени.