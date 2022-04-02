Слуцкий поплыл и не дает результат: готов тренировать «Рубин» вечно, но нуждается в паузе

«Рубин» снова проиграл, а Слуцкий начал сдавать позиции. У наставника уже нет претензий к газону, и в поражении виноваты не судьи. Кажется, тренер выгорел эмоционально и нуждается в паузе в карьере. Об этом, а также о шансах казанцев вылететь в ФНЛ читайте в материале спортивной редакции «Татар-информа».

Слуцкий начал сдавать позиции. У наставника уже нет претензий к газону, и в поражении виноваты не судьи Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

На пресс-конференции после домашнего поражения от «Химок» Леонид Слуцкий был непривычно безэмоционален, отвечая на вопросы журналистов топорными фразами.

— Вы разговаривали с Хвичей до ухода?

— Да, мы с ним разговаривали

— Что вы чувствуете?

— Оставлю наш разговор при себе

— Онугха наконец-то забил. Этот гол воодушевит его?

— Надеюсь.

Онугха наконец-то забил Фото: rubin-kazan.ru

Прежний Слуцкий выдал бы по судейству огромный спич, но нынешний решил его даже не обсуждать

Даже после разгромного поражения в Москве (1:6) тренер был более разговорчив, да и эмоций на его лице виднелось больше. При этом вот уже второй матч подряд наставник не говорит ни слова о судействе. И если пенять на работу арбитра в матче с ЦСКА было бы действительно глупо, то в игре с «Химками» в этом плане все сложилось как надо: «Рубин» проиграл в один мяч, вел по ходу игры, пропустил в компенсированное время, а арбитр, в свою очередь, пропустил кучу мелких фолов и вообще отработал не самым лучшим образом.

Прежний Слуцкий бы выдал по этому поводу огромный спич, но нынешний Слуцкий решил судейство даже не обсуждать. Во время игры к краю технической зоны тренер выходил от силы несколько раз, и не для того, чтобы «напихать» судье, а чтобы докричаться до Самошникова. Кажется, Леонид Викторович эмоционально выгорел и устал.

Арбитр пропустил кучу мелких фолов и вообще отработал не самым лучшим образом Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Причем выгорание это, судя по всему, длится уже на протяжении всего сезона, начиная с «Ракува». И достигло своего апогея лишь сейчас, в момент массового отъезда иностранцев. Или, точнее, после отъезда Хвичи Кварацхелии.

«Когда я увидел Хвичу на своей первой тренировке в «Рубине», понял, что неважно, как сложится турнирная ситуация, важно, что у меня есть возможность поработать с большим талантом», – говорил Слуцкий в интервью Нобелю Арустамяну. Сейчас Хвичи в распоряжении тренера уже нет, а турнирная ситуация «Рубина» на грани катастрофы.

«Когда я увидел Хвичу на своей первой тренировке в «Рубине», понял, что неважно, как сложится турнирная ситуация, важно, что у меня есть возможность поработать с большим талантом» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Упрекать, ругать меня за них абсолютно бесполезно. Работать лучше я от этого не стану»

Еще будучи тренером ЦСКА, Слуцкий рассказывал, что выдавать качественный результат он может лишь в комфортных условиях: при условиях спокойствия, поддержки и доверия.

«Да, мне здесь работать очень комфортно. Честно говоря, я только так свой максимум выдавать могу. Я трудоголик. Неудачи, поражения переживаю очень остро. Упрекать, ругать меня за них абсолютно бесполезно. Работать лучше я от этого не стану. И больше, чем уже работаю, тоже. Просто не смогу», – рассказывал экс-главный тренер армейцев после чемпионства в 2014 году.

Слуцкий рассказывал, что выдавать качественный результат он может лишь в комфортных условиях: при условиях спокойствия, поддержки и доверия Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В каком-то смысле комфортные условия Слуцкий имел в прошлом сезоне и в начале этого в «Рубине» до вылета от все того же «Ракува». После промаха Хакшабановича над тренером начали сгущаться тучи: тонны хейта, травма Кварацхелии, конфликт с Деспотовичем, череда неудач на волне вылета из еврокубков, постоянные скандалы с судьями и с руководством «Ак Барс Арены». Слуцкий поплыл. Вышел из зоны комфорта и перестал показывать результат. Окончательно же наставника добил отъезд легионеров.

В этом плане хоть как-то сгладить ситуацию или повернуть ее в нужное русло могут приезд Монтассара Тальби и потенциальные возвращения Хван Ин Бома и Оливера Абильдгора. Тем более что на вопрос о корейце и датчанине Слуцкий ответил, что необходимо подождать официальной информации. С намеком на то, что детали станут известны уже совсем скоро.

Вероятно, Слуцкому требуется сделать паузу Фото: rubin-kazan.ru

«Готов жить 300 лет, как дубы, и работать в «Рубине» вечно»

Вероятно, Слуцкому требуется сделать паузу. Последняя таковая в тренерской деятельности наставника была еще 5 лет назад, когда после ухода из ЦСКА он почти полгода готовился к поездке в Англию.

При этом вариант с отправлением специалиста в отставку в «Рубине» не рассматривается даже после поражения от «Химок», и вряд ли подобное решение будет принято по итогу сезона, если казанцы сумеют сохранить прописку в Премьер-лиге. Несмотря на провальный сезон, Слуцкий все еще имеет кредит доверия от генерального директора клуба Рустема Сайманова. Так что если специалист и покинет Казань в ближайшее время, то исключительно по своей инициативе. Учитывая саркастические заявления на пресс-конференции, такое вполне может случиться.

«Я готов жить 300 лет, как дубы, и работать в “Рубине” вечно», – сказал Слуцкий после поражения от «Химок».

В вылет ФНЛ же даже после домашнего поражения верится с трудом. «Рубин» не был безнадежен, стремился победить. Сравняв счет, команда взяла мяч в руки и ринулась к центру поля, но по итогу пропустила глупый гол на последних минутах (2:3).

Да, отрыв казанцев от зоны вылета сократился до пяти очков, но небольшой запас прочности все еще имеется: есть Ин Бом и Абильдгор, которые еще могут вернуться и помочь клубу не вылететь, есть Лисакович. Записывать «Рубин» в беспросветные аутсайдеры еще рано, но даже столь сдержанная риторика может измениться уже через два-три тура.

Фото на анонсе: rubin-kazan.ru