Слуцкий поделился мыслями об участии «Шанхая» в предстоящем турнире с «Динамо»

Фото: ФК "Рубин"

Главный тренер футбольной команды «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий оценил уровень предстоящего турнира Dynamo Global Challenge в Абу-Даби в рамках учебно-тренировочных сборов, организованных московским «Динамо».

«Спасибо за приглашение. Рады участвовать в таком представительном турнире. Сборы — это всегда сборы, это этап подготовки. Но для нас это будет максимально полезный опыт», – сказал Слуцкий корреспонденту «Чемпионата».

Турнир Dynamo Global Challenge пройдет в ОАЭ в Абу-Даби. «Динамо» сыграет с двумя китайскими командами «Шанхай Шэньхуа» и «Чэнду Жунчэн». Матчи пройдут 23 и 26 января.