news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
На главную ТИ-Спорт 22 января 2026 17:17

Слуцкий поделился мыслями об участии «Шанхая» в предстоящем турнире с «Динамо»

Читайте нас в
Телеграм
Слуцкий поделился мыслями об участии «Шанхая» в предстоящем турнире с «Динамо»
Фото: ФК "Рубин"

Главный тренер футбольной команды «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий оценил уровень предстоящего турнира Dynamo Global Challenge в Абу-Даби в рамках учебно-тренировочных сборов, организованных московским «Динамо».

«Спасибо за приглашение. Рады участвовать в таком представительном турнире. Сборы — это всегда сборы, это этап подготовки. Но для нас это будет максимально полезный опыт», – сказал Слуцкий корреспонденту «Чемпионата».

Турнир Dynamo Global Challenge пройдет в ОАЭ в Абу-Даби. «Динамо» сыграет с двумя китайскими командами «Шанхай Шэньхуа» и «Чэнду Жунчэн». Матчи пройдут 23 и 26 января.

#леонид слуцкий #фк динамо #футбол #премьер-лига
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Наиля Зиннатуллина вышла замуж за Тимура Нагуманова

Наиля Зиннатуллина вышла замуж за Тимура Нагуманова

22 января 2026
ЗАГС РТ назвал активный возраст материнства и отцовства в Татарстане

ЗАГС РТ назвал активный возраст материнства и отцовства в Татарстане

22 января 2026