Слуцкий перед игрой с «Краснодаром»: «Невозможно спрогнозировать фаворита встречи»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился ожиданиями перед игрой 24-го тура Российской Премьер-лиги с «Краснодаром».

По словам тренера, невозможно спрогнозировать фаворита предстоящей встречи.

«Невозможно прогнозировать фаворитов, и как будет складываться игра. Потому что, по существу, по ходу сезона, мы заново делаем команду, строим ее. Не всегда пытаемся всех игроков использовать в своих амплуа и пытаемся уже по ходу сезона как-то стабилизировать игру и понять за счёт чего мы можем быть конкурентоспособными», –сказал Слуцкий клубному телевидению.

Кроме того, главный тренер казанского клуба заявил, что в игре с «Краснодаром» команда постарается наверстать упущенные очки в игре против «Химок».

«Здесь смотри не смотри, все понятно, что в тех условиях, которые есть, надо постараться просто цеплять очки хотя бы в каких-то матчах. Поэтому очень обидно было, что мы упустили возможность набора очков в игре с «Химками». Будем стараться это сделать в игре с «Краснодаром», – подчеркнул Слуцкий.

Напомним, в данный момент команда Леонида Слуцкого, «Рубин», с 25 очками занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-лиги. От зоны стыковых матчей команду отделяет всего 4 очка.

Ближайшая игра против «Краснодара» состоится 9 апреля в 16:30 на стадионе «Ак Барс Арена».