Слуцкий перед игрой с «Локомотивом»: «Этот матч - большой тест для нас»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился ожиданиями от предстоящей игры 28-го тура Российской Премьер-лиги против московского «Локомотива». По словам специалиста, в игре с «железнодорожниками» казанцы постараются не свалиться в яму после разгромного поражения от «Сочи» со счетом 0:6.

«Игра с «Локомотивом» – это такой большой тест для нас. Потому что всегда после больших поражений есть возможность и есть все предпосылки для того, чтобы свалиться в яму. Мы постараемся этого не допустить и показать, что мы все таки конкурентноспособные в чемпионате России», – сказал Слуцкий клубному телевидению.

Кроме того, наставник казанского клуба оценил состав своих ближайших соперников.

«Это одна из самых укомплектованных команд. Когда на лавке могут находиться футболисты уровня Миранчука, Баринова, Магкеева, Камано... У них очень длинная скамейка, они активно ротируют состав. Неизменной наверно является только верхняя тройка в лице Керка, Изидора и Кухты. Очень качественные иностранцы. Команда индивидуально и по длине скамейки на максимально высокие места в чемпионате России», – подчеркнул Слуцкий.

Напомним, в данный момент команда Леонида Слуцкого, «Рубин», с 29 очками занимает 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-лиги и находится в зоне стыковых матчей.

Ближайшая игра против «Локомотива» состоится 8 мая в 19:00 на стадионе «РЖД Арена» в Москве.