Слуцкий оштрафован на 30 тыс рублей на матче «Ахмат» - «Рубин»

Председатель контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил о штрафах в отношении клубов РПЛ, информирует пресс-служба лиги.

Оштрафован главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий за выход за пределы технической зоны больше трех раз на 30 тысяч рублей. Это было в ходе недавнего матча «Ахмат» (Грозный) - «Рубин» - 1:2.

После 20 матчей в чемпионате РПЛ «Рубин» с 25 очками занимает 10-е место при 16 участниках. В следующем туре 14 марта дома казанцы сыграют с «Ростовом» (Ростов-на-Дону).