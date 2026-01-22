Слуцкий оценил гипотетические шансы «Динамо» в азиатской Лиге чемпионов

Фото: Владимир Васильев / «Татар-информ"

Главный тренер китайского футбольного клуба «Шанхай Шэньхуа» и бывший наставник «Рубина» Леонид Слуцкий поделился мнением о том, каковы могли бы быть шансы московского «Динамо» в азиатской Лиге чемпионов.

На пресс-конференции перед турниром BetBoom Dynamo Global Challenge Слуцкий заявил, что ему трудно рассуждать гипотетически на эту тему. Но отметил, что в турнире сильны клубы из Японии и Южной Кореи, а также серьёзную конкуренцию составляют команды Саудовской Аравии.

«Сложно абстрактно оценивать, как выступило бы "Динамо" в этом соревновании. Однако могу с уверенностью сказать, что любой клуб из России столкнулся бы с огромными трудностями в играх против ведущих саудовских команд», – цитирует Слуцкого «Чемпионат».

Напомним, товарищеский турнир пройдет в Абу-Даби с участием московского «Динамо» и китайских клубов. «Бело-голубые» сыграют с командами «Шанхай Шэньхуа» (23 января) и «Чэнду Жунчэн» (26 января).