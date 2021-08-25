Слуцкий объяснил пользу отмены лимита на легионеров

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий объяснил, почему многие клубы РПЛ, в том числе «Рубин», поддерживают отмену лимита на легионеров. По его словам, такой же позиции придерживаются «Локомотив», «Динамо», «Краснодар» и ЦСКА.

«Я за то, чтобы россияне конкурировали с иностранцами за место в составе на абсолютно равных основаниях», — объяснил наставник казанцев в беседе с изданием «Спорт-Экспресс».

С сезона-2020/2021 в РПЛ действует лимит «8+17». В «Рубине» сейчас на контрактах находятся 10 легионеров, однако два из них из-за травм пока находятся вне заявки на сезон — это сербский нападающий Джордже Деспотович и грузинский полузащитник Хвича Кварацхелия. Их место в заявке «Рубина» на данный момент заняли японский полузащитник Мицуки Сайто и тунисский защитник Монтассар Тальби.

27 августа в шестом туре чемпионата РПЛ «Рубин» сыграет в гостях с «Краснодаром». После пяти туров с 11 очками казанцы занимают третье место в турнирной таблице.