Слуцкий объяснил, почему «Спартак» не станет чемпионом

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Бывший главный тренер «Рубина», ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий высказался о перспективах московского «Спартака» в борьбе за титул РПЛ. По его мнению, главное препятствие — хроническая нестабильность красно-белых. «Спартак» способен обыграть любого соперника, но с той же вероятностью может потерять очки в матче с аутсайдером, что для борьбы за чемпионство недопустимо .

Слуцкий также раскритиковал оборонительную линию «Спартака», указав, что у команды нет надёжных защитников и вратаря топ-уровня . «Жедсон — не защитник, Джику и Ву практически не играют вместе. При всей моей любви к Максименко его нельзя назвать супервратарем», — заявил Слуцкий на YouTube-канале «Это футбол, брат!» .

По уровню состава «Спартак», по мнению Слуцкого, способен конкурировать с «Зенитом» и «Краснодаром» — матч с питерцами тому подтверждение. Однако главными претендентами на чемпионство специалист видит именно «Зенит» и «Краснодар» . «Спартак» после семи туров идёт четвёртым с 13 очками, уступая «Краснодару» 6 очков .