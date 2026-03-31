31 марта 2026 11:07

Слуцкий об иностранных специалистах в РПЛ: «Достаточно средний уровень»

Фото: Салават Камалетдинов / «Татар-информ

Экс-наставник казанского «Рубина», а в настоящем главный тренер команды китайской Суперлиги «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий высказался в отношении невысокого уровня иностранных специалистов, возглавляющих клубы РПЛ. По мнению Слуцкого их уровень не выше чем у отечественных тренеров.

«Раньше к нам приезжали специалисты уровня Эмери (Унаи – прим. ред.), Виллаш-Боаша (Андре), Спаллетти (Лучано), которые гарантированно мировые топы и сейчас это доказывают. Сегодня, когда к тебе приезжает тренер из Швейцарии, из Греции, с Кипра, они не могут быть априори сильнее лучших русских специалистов. Это просто физически невозможно.

И поэтому в таблице - российские тренеры возглавляют первые четыре команды или нет? Потому что мы сейчас стали привозить достаточно средних тренеров. Когда реально вы привозите Хиддинка (Гуса), Адвоката (Дика), Луческу (Мартина), Манчини (Роберто)… Меня очень удивляло, что Черчесов не работал, которого везде сватали.

Он сейчас качественнее всех работает», - сказал Слуцкий в эфире на YouTube-канале «Это футбол, брат!»

Также Слуцкий сравнил уровень Черчесова, заявив, что тот сильее специалистов в «Спартаке» и ЦСКА, в которых работают Хуан Карседо и Фабио Челестини соответственно.

Зимой 2025 года «Рубин» возглавил испанский специалист Франк Артига.

После 22 туров в российской Премьер-лиги лидирует «Краснодар» (49 очков). На втором месте идет «Зенит» (48), на третьем - «Локомотив» (44) на четвертом - «Балтика» (42).

