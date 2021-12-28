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Спорт
28 декабря 2021  13:06
Арсений Каримов

Слуцкий об Абрамовиче: Он для меня открыл все двери в «Челси»

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Благодаря владельцу «Челси» Роману Абрамовичу, нынешний главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий мог посещать любые тренировки и собрания лондонской команды, пока там работал Антонио Конте. Об этом рассказал сам тренер казанской команды в интервью The Ahletic.

«Абрамович дал мне много советов: например, порекомендовал определенную школу, чтобы выучить английский язык. Он дал мне много возможностей. Я мог приходить на каждую тренировку «Челси», когда тренером был Антонио Конте. Я мог смотреть все: от первой команды до академии. Он открыл для меня все двери «Челси»», — отметил Слуцкий.

При этом он подчеркнул, что Абрамович предпочитает слушать, а не говорить, и много раз обсуждал со Слуцким тонкости работы между главным тренером и владельцем клуба.

#леонид слуцкий #абрамович роман #Футбол
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