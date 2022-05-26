Слуцкий – о вылете в ФНЛ: «Я понимал все заранее, ситуация в «Рубине» была безнадежная»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал вылет команды в Футбольную национальную лигу.

«На меня накатило тогда, когда уехали легионеры. Тогда было бешенство, все стадии прошел. А после матча с «Уфой» уже всё понимал. Понимал, как это обстоит внутри, хотели сохранить хотя бы минимальное лицо в безнадежной ситуации.

Мне это напоминало работу в «Уралане», когда матчи провели с третьим вратарем в поле, там было 9 игроков. Я понимал все заранее, хотелось просто сохранить лицо, но ситуация была безнадежная», – сказал Слуцкий в интервью Василию Уткину.

Ранее генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов заявил, что Леонид Слуцкий продолжит работать в казанском клубе в следующем сезоне Футбольной национальной лиги.