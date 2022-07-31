Слуцкий – о трансфере Горбунова в «Рубин»: «Качественный игрок, который нас усилит»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал трансфер 27-летнего полузащитника «Нижнего Новгорода» Игоря Горбунова в казанский клуб. По словам наставника казанцев, Горбунов является качественным футболистом с подтвержденной многолетней квалификацией.

«У нас много таких приобретений – игроки, которые солировали в ФНЛ. Горбунов, когда «Нижний» выходил в Премьер-Лигу, был одним из их ведущих игроков, имеет большой опыт выступления в Первой лиге. Эти игроки не всегда являются основными при переходе на более высокий уровень. Поэтому качественный игрок с подтвержденной многолетней квалификацией. Учитывая, что сезон длинный, и будет нужная длинная обойма, этот игрок нас усилит», – цитирует Слуцкого пресс-служба клуба.

Кроме того, специалист заявил, что в заявке на предстоящую игру с «Уфой» 27-летний новичок появится точно.

«В заявке на матч с «Уфой» он появится точно, насчет поля здесь уже сложнее. Он только несколько дней в команде, ему нужно понять принципы. Но в заявке он будет и вполне возможно, что появится на поле. Что касается позиции, повторюсь, мы сейчас ищем оптимальную схему и оптимальное сочетание игроков. Он многофункциональный игрок группы атаки. Я уверен, что он может играть в нескольких позициях», – подчеркнул Слуцкий.

Напомним, следующая игра «Рубина» состоится 1 августа в 20:00 по московскому на стадионе «Казань Арена» против «Уфы».