Слуцкий о «Рубине»: «Нужно примерно понимать, в какой футбол будем играть»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился ожиданиями от стартового матча казанцев в Первой лиге. Завтра казанская команда сыграет на своем поле против московской «Родины». Начало матча в 18:00 по московскому времени.

Напомним, что «Рубин» вылетел из Российской Премьер-лиги, заняв по итогам прошлого сезона 15-е место в чемпионате.

«Родина» - молодая команда, которую с выходом в ФНЛ пополнили несколько опытных игроков, которые имеют опыт игры не только в ФНЛ, но и в Премьер-Лиге, например, центральные защитники Аликин и Рыков. Они все игры играли в Турции на сборах, поэтому достаточно сложно было найти их матчи и проанализировать. Поэтому мы больше отталкиваемся от игровых моделей, которые использовались ранее.

Результат сбора всегда показывает сезон. Можно сколько угодно анализировать сборы, но только сезон покажет, насколько мы эффективно и правильно сработали. Есть, как всегда, мелкие повреждения, это классическая история. В целом, мы сделали то, что планировали, основная масса футболистов с предложенным объемом справилась», - заявил Слуцкий.

Тренер также рассказал о состоянии дел с травмированными игроками «Рубина».

«Йевтич выбыл на длинный промежуток времени. Официальный пресс-релиз будет после того, как он будет прооперирован. Пока в общей группе не работают Тесленко и Кузнецов. Все остальные работают в группе», - сказал Слуцкий.

Также специалист вновь заявил, что не считает «Рубин» «гиперфаворитами» предстоящего сезона Первой лиги.

«У нас достаточно опытная команда, вряд ли ее можно давить. Но чтобы записывать или не записывать в фавориты, нужно примерно понимать, в какой футбол и как команда будет играть. У нас понимание есть, но насколько оно реализуется, посмотрим. В любом случае из тех, кто появится в игре с «Родиной» на поле, буквально только несколько человек были у нас в прошлом сезоне. У нас новая команда, первая официальная игра. Я не думаю, что мы являемся гиперфаворитами. Хотя, безусловно, стремимся к победе в каждом матче», - заверил Слуцкий.