Слуцкий о разгроме «Рубина»: Одно из самых странных поражений за карьеру

Поражение «Рубина» от «Ростова» (1:5) стало одним из самых странных в карьере главного тренера казанцев Леонида Слуцкого. На послематчевой конференции он рассказал, что в первом тайме его команда контролировала игру, однако два гола в начале второй половины встречи лишили ее шансов на победу, несмотря на отсутствие игрового преимущества у соперника.

«Очень трудно сформулировать впечатление. У меня было полное ощущение того, что мы контролируем игру, — признался наставник „Рубина“. — В первом тайме забили гол, имели еще сумасшедший момент Кварацхелии, который нужно было реализовывать. Вместо того, чтобы уйти на перерыв, ведя 2:0, ушли при счете 1:1. Два быстрых мяча во втором тайме после достаточно грубых индивидуальных ошибок по существу не оставили нам шансов вернуться в игру. Для меня очень странный матч».

Специалист объяснил, что не видит поводов для критики обороны «Рубина», а также заявил, что, несмотря на большой счет, это поражение не стало для него самым тяжелым за все время в Казани.

«Оно самое крупное и первое поражение с крупным счетом за время моего пребывания в „Рубине“. Но тяжелым я бы его наверно не назвал, потому что были поражения гораздо более драматичные по своей сути. Еще раз повторюсь, поражения, когда ты совсем плохо играешь, гораздо болезненнее. Здесь я скорее ошарашен произошедшим», — сказал он.

Причиной такого количества пропущенных голов Слуцкий назвал грубые индивидуальные ошибки, которые не дали его подопечным вернуться в игру: «Не хватило где-то мастерства, где-то характера, чтобы попытаться переломить неудачно складывающуюся игру».

На вопрос о кризисе в «Рубине» Слуцкий вновь не дал прямого ответа: «Смотря что называть кризисом и как это оценивать».