Слуцкий о разгроме «Кубани»: Не скажу, что машина завелась, но у соперника не было шансов

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал разгромную победу над «Кубанью» со счетом 3:0 в матче 5-го тура Первой лиги. По словам наставника казанцев, команда идет к результату через качество игры.

«Хорошая, качественная игра. Первый раз, когда совпали качество игры и результат. У соперника не было шансов. Наша сложность, что мы идём к результату через качество игры к количеству. Краеугольным камнем стала игра в Нижнекамске. Этот путь длиннее, но качественнее и надежнее», – заявил Слуцкий на послематчевой пресс-конференции.

Кроме того, наставник ответил на вопрос, касаемо того, завелась ли машина под названием «Рубин».

«Самая большая сложность в нашей ситуации, что мы идем к очкам через качество игры. А оно в секунду не делается. Важной была игра в Нижнекамске: после удаления наши принципы работали, мы знаем, что делать. Но из-за психологических сложностей перестарховываемся», – подчеркнул Слуцкий.

После пяти туров «Рубин» с 8 очками занимает четвертое место в турнирной таблице Первой лиги. От лидирующего «КАМАЗа» из Набережных Челнов подопечные Слуцкого отстают на 5 баллов.

В шестом туре чемпионата Первой лиги «Рубин» сыграет в гостях против ульяновской «Волги». Игра состоится 21 августа в 13:30 по московскому времени.