Слуцкий о предстоящем матче с «Динамо: У соперника по существу нет слабых мест

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал клубной пресс-службе о подготовке к завтрашнему матчу с московским «Динамо», посчитав, что у гостей нет слабых мест.

«У „Динамо“ очень сбалансированный состав, по существу нет слабых мест. <...> Команда быстрая, хорошо прессингующая, с быстрыми переходами из обороны в атаку, которая может играть в различные варианты атакующих действий», – рассказал специалист.

Потерю Оливера Абильдгора из-за дисквалификации Слуцкий назвал существенной. «Все-таки очень короткая обойма игрока. Много футболистов с длинной травмой. Будем стараться выйти из этого положения», – резюмировал он.

Присутствие на базе «Рубина» Романа Шаронова Слуцкий объяснил тренерской стажировкой. «Роман Сергеевич учится на лицензию Pro, и каждому тренеру, обучающемуся на лицензию Pro, необходимо пройти стажировку с посещением тренировочных занятий, общением с тренером, с предоставлением видео-материалов», – рассказал специалист.