Слуцкий о предстоящем дерби с «Уфой»: «Игра за шесть очков. Соперник гиперпринципиальный»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился ожиданиями от матча третьего тура Первой лиги против «Уфы». По словам наставника казанцев, встреча будет важна, как в турнирном плане, так и в плане принципиального соперничества.

«Готовимся в классическом порядке, соперник гиперпринципиальный. Я думаю, что результат контрольного матча, который сложился не в нашу пользу и последний драматичный матч сезона, который все болельщики помнят, ну и турнирная ситуация – все делает эту игру крайне интересной, на мой взгляд. Игра важна и в турнирном плане, и в плане принципиального соперничества. И мы, и «Уфа» ставим задачу повышения в классе. Игра за шесть очков. Будет бескомпромиссный поединок», – цитирует Слуцкого пресс-служба клуба.

Кроме того, специалист прокомментировал тот факт, что в летнее трансферное окно состав «Рубина» пополнило четыре экс-футболиста «Уфы».

«Мы «Уфу» очень хорошо знаем. Много играли и в Премьер-Лиге, и сейчас проводили заключительный контрольный поединок. Они используют ту же игровую модель в первых турах, и футболисты, которые там играют, нам хорошо известны. Любой совет мы конструктивно примем, но, думаю, это как раз та ситуация, когда мы возможности соперника понимаем достаточно хорошо. Может ли послужить наличие экс-игроков «Уфы» мотивацией для соперника? У соперника и без того будет стопроцентная мотивация», – подчеркнул Слуцкий.

Напомним, татаро-башкирское дерби «Рубин» – «Уфа» состоится 1 августа в 20:00 по московскому на стадионе «Казань Арена».