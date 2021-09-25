Слуцкий о предстоящей игре с «Динамо»: Мое отсутствие на лавке — несущественный фактор

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий назвал свое отсутствие на лавке на игре против московского «Динамо» из-за дисквалификации несущественным фактором. Также специалист рассказал клубной пресс-службе о подготовке к завтрашнему матчу.

«Думаю, вряд ли это скажется. Я буду проводить установку, и вся неделя проходит при моем непосредственном участии, и подготовка к сопернику, и все теории. Олег Веретенников будет выполнять функции главного тренера. Я не думаю, что это может сильно на что-то повлиять», — сказал Слуцкий.

Тренер признал наличие кадровых проблем — Зотов дисквалифицирован, Уремович получил травму. Но, по словам Слуцкого, они пытаются «изыскать внутренние резервы».

Он также прокомментировал прошедший матч против питерского «Зенита», в котором казанцы уступили со счетом 1:3, и рассказал о своих ожиданиях от завтрашней игры.

«Если в плане всего сезона, то вряд ли 8-9 туры являются определяющими. Если мы говорим о том, что по качеству игры „Зенит“ нас переиграл, и сейчас будет безумно интересно, как именно на качественном уровне мы будем играть с „Динамо“, то да», — отметил Слуцкий.