Слуцкий о поражении от «Нижнего Новгорода»: «Играем мы плохо, это правда»

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий подвел итоги матча с «Нижним Новгородом» (0:1) на послематчевой пресс-конференции.

О травме Ильи Самошникова тренер пока не стал говорить конкретно: «Мы пока не можем понять серьезность травмы, но судя по всему серьезная».

По словам Слуцкого, пенальти должен был бить Дрейер, а не Кварацхелия, не реализовавший сегодня одиннадцатиметровый. «Да, я вчера Дрейеру сообщил, что в случае пенальти он бьет. И был уверен, что он отстоит эпизод, но, к сожалению, этого не произошло», — сказал он.

Комментируя неважную игру Кварацхелии в новом сезоне, наставник решил, что это синдром второго сезона: «Не знаю. Это его второй сезон. Его все знают, все понимают. Ему гораздо сложнее, и понятно, что тот ажиотаж, который был вокруг него на протяжении долгого времени, тоже влияет. Всегда испытание второго сезона — самое сложное. Пока мы все вместе его не проходим, не только Кварацхелия».

Слуцкий признал, что команда играет плохо, но не видит причины этого в неудаче в Лиге конференций: «Играем мы плохо, это правда. Поражение от „Ракува“ повлияло? Нет, вряд ли».