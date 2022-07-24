Слуцкий о поражении «Енисею» в манеже: «Пока приспосабливались к условиям, уже было 0:2»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал поражение казанского клуба во 2-м туре Первой лиги в матче против «Енисея» (2:3).

Стоит отметить, что из-за проблем с газоном на стадионе «Центральный» в Красноярске матч было решено перенести на манеж. По словам специалиста, команда долго приспосабливалась к новым для себя условиям.

«Пока приспосабливались к условиям, уже было 0:2. После этого выровняли игру и вправе были надеяться, что уже сможем дожать по ходу второго тайма. Но, к сожалению, стандарт соперник реализовал, а мы не использовали возможности, которые у нас были», – цитирует Слуцкого пресс-служба клуба.

Кроме того, наставник казанцев заявил о том, что играть на манеже летом неприемлемо даже в Первой лиге.

«Мы проиграли, и любые оправдания не действуют, но в целом, мне кажется, если у нас огромные требования даже к стадионам для межрегиональной Юношеской футбольной лиги, и качество полей и все прочее, то в июле месяце играть в манеже… Я и до игры говорил, что по мне это гиперстранно», – подчеркнул Слуцкий.

В третьем туре чемпионата Первой лиги «Рубин» сыграет против «Уфы». Игра состоится 31 июля в 18:00 по московскому времени.