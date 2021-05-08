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Ру Тат
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8 мая 2021  20:10
Сергей Гаврилов

Слуцкий о победе «Рубина»: Молодцы, что не бросили весла

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Главный тренер казанского «Рубина» на пресс-конференции подвел итоги победного матча с «Арсеналом» (4:2) в Туле, отметив волевую победу гостей.
Леонид Слуцкий признал, что первый тайм сложился для гостей максимально неудачно.
«Молодцы, что не бросили весла <...> Я говорил в перерыве, что надо попытаться вернутся в игру. Хотя бы сделать попытку для камбэка, — рассказал он. — Очень рад, что все это получилось, хотя на игру повлияла дождливая погода».
Далее наставник гостей по традиции остановился на кадровых вопросах. Так, раннюю замену Мусаева в первом тайме тренер назвал тактической.
«Мы уже проигрывали 0:2, и не было смысла держать трех человек в середине поля, потому что через центральную зону все равно невозможно было провести атаки в такую погоду и на таком поле», — объяснил специалист.
Отсутствие Кварацхелии и Хван Ин Бома он объяснил их неготовностью: «Если они не попали в заявку, значит они пока не готовы. Пока ничего не могу сказать, сыграет ли Хвича в последнем туре, давайте подождем».
О возможной травме Макарова точной информации пока нет, известно лишь, что у него стало сводить ноги.

фк рубин
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