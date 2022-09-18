Слуцкий – о победе над «Волгарем»: «Первый тайм был по качеству лучшим в этом сезоне»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий подвел итоги победного матча против астраханского «Волгаря» (3:2) в матче 10-го тура Первой лиги, а также ответил на вопросы о восстановлении травмированных футболистов команды.

«Великолепный первый тайм, особенно первые 30-35 – думаю, лучшие по качеству в этом сезоне. Конечно, когда соперник остается вдесятером и у тебя есть преимущество в два мяча, нужно играть гораздо более солидно. Нужно играть так, чтобы у соперника даже не было ни одного шанса. Те пропущенные мячи и то как мы играли, имея большое преимущество и по счету, и численное, вызывает вопросы для столь опытной команды. Имею ввиду в плане не сыгранности друг с другом, а в плане игроков, которые были на поле. Это такая ложка дегтя, причем достаточно большая.

Александр Мартынович уже тренируется в группе. Мы просто не стали его сегодня… Все-таки немолодой футболист. В следующей игре он будет точно готов играть. Вопрос сколько и в составе или не в составе. У Алексея Грицаенко классическая травма – надрыв, который он получил в игре с «КАМАЗом». Поэтому отсчитывайте смело три недели. Это минимальный срок. То есть следующий матч он еще пропустит точно», – цитирует Слуцкого корреспондент «ТИ-Спорт».

Напомним, после десяти туров «Рубин» с 19 очками занимает временное первое место в турнирной таблице Первой лиги.

В одиннадцатом туре чемпионата Первой лиги подопечные Леонида Слуцкого сыграют в гостях с ярославским «Шинником».